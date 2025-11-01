Separazione delle carriere, Saverio Romano (NM): è scelta di giustizia

"Separare le carriere una scelta di giustizia, non una punizione. Lo stesso Falcone, prima nel 1988 e poi nel 1991 si dichiaro' favorevole Nel 1988 mi laureai in Giurisprudenza con una tesi in procedura penale dal titolo 'Spunti di riflessione sul progetto preliminare della riforma del codice di procedura penale', ispirata dal lavoro del compianto Giuliano Vassalli. Gia' allora era chiaro che il nuovo codice avrebbe dovuto superare il processo inquisitorio e dare vita a un vero processo accusatorio, fondato sull'equilibrio tra accusa e difesa e sulla terzieta' del giudice. Ebbene, quella riforma fu una rivoluzione a meta'. Le attivita' di indagine rimasero concentrate nelle mani del pubblico ministero, con una polizia giudiziaria di fatto subordinata, relegando la difesa a un ruolo meramente processuale. E' tempo, dunque, di completare quel percorso. Separare le carriere non significa punire alcuno - come alcuni vogliono far credere - ma ripristinare un principio sacrosanto: che il giudice sia e appaia terzo. Il pubblico ministero continuera' a esercitare le proprie funzioni in piena autonomia, ma il giudice, finalmente, sara' percepito come imparziale e libero da ogni sospetto di contiguita'. E' un atto di giustizia verso la giustizia stessa. Adesso la parola passa ai cittadini chiamati al referendum confermativo". Lo dice il deputato Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati."Sono certo che molti si recheranno alle urne per sostenere una riforma necessaria, giusta e attesa da oltre trent'anni. E' il modo migliore per restituire fiducia nella giustizia e dignita' al processo penale. - conclude - Sempre nel 1988 Giovanni Falcone nel corso di un suo intervento a un convegno promosso da Mondo Operaio tenutosi a Catania si dichiaro' favorevole ad una separazione delle carriere e il 3 ottobre del 1991 in una intervista rilasciata a Mario Pirani di Repubblica lo ribadi' con forza E nel dibattimento il Pm non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi e', una specie di para-giudice".