"Hamas saccheggia camion di aiuti a Gaza", il video e l'accusa degli Usa

Ispica. Sfiducia al sindaco, Mpa fa dietrofront ma i nove firmatari vanno avanti

PoliticaRagusa

Mozione di sfiducia al sindaco, Innocenzo Leontini: Mpa/Grande Sicilia ritira la firma ma nove consiglieri vanno avanti. "I consiglieri comunali di Partito Democratico, Controcorrente, Lista Muraglie Sindaco, Cambiamo Davvero Ispica / Sud Chiama Nord e le consigliere indipendenti Ignaccolo e Sessa - afferma una nota - prendono atto, con rispetto ma anche con rammarico, del ripensamento del gruppo Mpa / Grande Sicilia, a seguito di un accordo raggiunto nelle ultime ore nell’ambito del centro-destra, che ha portato al ritiro della firma di un consigliere comunale dalla mozione di sfiducia al sindaco depositata nei giorni scorsi. I nove consiglieri comunali confermano la piena validità e le solide ragioni amministrative e politiche che stanno alla base della mozione, ribadendone la legittimità e la condivisione espressa da larga parte dell’opinione pubblica cittadina.
Prima delle rendite di posizione e della difesa di piccoli o grandi privilegi, devono venire i problemi veri e urgenti della città. Problemi che accordi dell’ultima ora o formule politiche preconfezionate non possono risolvere, come ampiamente dimostrato dall’operato di questa Amministrazione nell’ultimo scorcio di mandato. Se il centro-destra avesse avuto capacità e volontà di affrontare le criticità di Ispica - conclude la nota - lo avrebbe fatto nei cinque anni di governo che ha avuto e che, in larga parte, ha solo sprecato. I nove consiglieri comunali firmatari attendono con serenità, distacco e senso di responsabilità la seduta consiliare del 12 novembre, convinti che solo un segnale chiaro di cambiamento e di buona politica possa restituire fiducia alla città".

