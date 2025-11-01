Continuità territoriale, la Regione rilancia l'aeroporto di Comiso

"Con l'avvio della continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia sud orientale il diritto alla mobilità con tariffe certe e collegamenti costanti verso Roma e Milano. Si tratta di un risultato frutto della collaborazione tra Stato e Regione e di una scelta strategica del mio governo che fin dall'avvio della legislatura ha lavorato per il rilancio dello scalo, per il quale, tra l'altro, attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, abbiamo stanziato 47 milioni di euro. Risorse che serviranno a realizzare un'area cargo a supporto del settore agricolo locale e a potenziare la viabilità e i servizi a ridosso dell'aeroporto. Progetti ai quali la società di gestione sta lavorando alacremente". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l'avvio da oggi dei voli in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso.