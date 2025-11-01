ou
ULTIME NOTIZIE

"Hamas saccheggia camion di aiuti a Gaza", il video e l'accusa degli Usa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Continuità territoriale, la Regione rilancia l'aeroporto di Comiso

Continuità territoriale, la Regione rilancia l'aeroporto di Comiso

PoliticaRagusa

"Con l'avvio della continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso garantiamo finalmente ai cittadini della Sicilia sud orientale il diritto alla mobilità con tariffe certe e collegamenti costanti verso Roma e Milano. Si tratta di un risultato frutto della collaborazione tra Stato e Regione e di una scelta strategica del mio governo che fin dall'avvio della legislatura ha lavorato per il rilancio dello scalo, per il quale, tra l'altro, attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, abbiamo stanziato 47 milioni di euro. Risorse che serviranno a realizzare un'area cargo a supporto del settore agricolo locale e a potenziare la viabilità e i servizi a ridosso dell'aeroporto. Progetti ai quali la società di gestione sta lavorando alacremente". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando l'avvio da oggi dei voli in continuità territoriale dall'aeroporto di Comiso.

Potrebbero Interessarti