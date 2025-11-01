Distretto Ortofrutta del Sud est: nessuna anomalia sul pomodorini

Dopo l'allarme per un possibile collegamento tra alcuni casi di Salmonella strathcona registrati in Europa e la produzione di pomodori provenienti dalla Sicilia, il Distretto ortofrutticolo Sud-Est Sicilia - quello della principale zona di coltivazione dei pomodorini - dice ch e"nessuno dei produttori associati ha segnalato anomalie o irregolarità nelle proprie coltivazioni". "Tutte le aziende aderenti al Distretto operano nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali in materia di sicurezza alimentare, applicando rigidi protocolli di tracciabilità e controllo lungo tutta la filiera. Il Doses, che raggruppa oltre 170 produttori e alcune tra le principali realtà collegate alla grande distribuzione organizzata, conferma che, da verifiche interne e analisi condotte dai propri associati, i controlli periodici sulle acque irrigue e sui prodotti ortofrutticoli hanno sempre dato esito negativo. "I nostri agricoltori rispettano con scrupolo tutte le buone pratiche agricole - dice Antonino Di Paola, presidente del Doses - L'allarmismo ingiustificato rischia di danneggiare ingiustamente la reputazione di un comparto che rappresenta un'eccellenza del Made in Italy". "Le imprese del Distretto - aggiunge Gianni Polizzi, direttore del Doses - adottano metodi sostenibili e certificazioni riconosciute a livello internazionale. Chiediamo che venga preservata la credibilità di un settore che applica gli standard più elevati, mentre sul mercato europeo continuano ad arrivare prodotti da Paesi con regole fitosanitarie bendiverse dalle nostre".