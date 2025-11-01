ou
ULTIME NOTIZIE

Il ministro Schillaci: avviato iter per fine commissariamento Sanità in Calabria

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Discarica di Vallone Guidari dismessa: 14 rinvii a giudizio a Messina

Discarica di Vallone Guidari dismessa: 14 rinvii a giudizio a Messina

CronacaMessina

Il giudice per l’udienza preliminare Salvatore Pogliese ha disposto il rinvio a giudizio di 14 persone nell’ambito dell’inchiesta sulla discarica dismessa di Vallone Guidari, situata nel territorio di Messina, un’area di oltre 15.000 metri quadrati sequestrata nel 2011.
Tra i rinviati figurano parlamentari nazionali e regionali, amministratori locali ed ex amministratori, dirigenti e tecnici comunali, chiamati a rispondere delle presunte irregolarità nella gestione, nella vigilanza e nella mancata bonifica del sito.
Nel procedimento, che si aprirà il 28 gennaio 2026, il Codacons e il Codacons Sicilia sono stati ammessi come uniche parti civili, in rappresentanza dei cittadini e a tutela dell’ambiente.
L’inchiesta, condotta dalla sostituta procuratrice della DDA Rosanna Casabona, ha ricostruito un arco temporale di presunte responsabilità che si estende dal 2016 a oggi, coinvolgendo parlamentari nazionali e regionali, amministratori locali, ex amministratori e figure tecniche del Comune di Messina.
Le indagini hanno evidenziato omissioni e criticità nella gestione amministrativa e ambientale dell’impianto, nonché nella mancata messa in sicurezza dell’area.
"Il rinvio a giudizio segna una tappa cruciale nella battaglia per la legalità ambientale e per la trasparenza nella gestione dei rifiuti in Sicilia – dichiara il Codacons –. La nostra costituzione di parte civile rappresenta la voce dei cittadini che chiedono verità, giustizia e il ripristino di condizioni di sicurezza e tutela per il territorio messinese."

Il Codacons e il Codacons Sicilia, assistiti dall’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, seguiranno ogni fase del processo per garantire l’accertamento delle responsabilità e la tutela degli interessi collettivi e ambientali.

Potrebbero Interessarti