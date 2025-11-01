ou
Il ministro Schillaci: avviato iter per fine commissariamento Sanità in Calabria

Più volte assente ai controlli dei domiciliari, finisce in carcere a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 57enne per violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stata applicata la misura cautelare della detenzione in carcere poiché, in più occasioni, è risultato assente ai controlli dei Carabinieri, in violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

