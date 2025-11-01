ou
Cagliari, 3 fermi dopo gli scontri tra polizia e antifascisti

Fatti&Notizie

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino.
Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, a poche centinaia di metri, un gruppo ha nuovamente provato a forzare lo sbarramento ma stavolta, oltre gli idranti è partita la carica degli agenti antisommossa.
Durante queste fasi concitate tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un'altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione.

