"Hamas saccheggia camion di aiuti a Gaza", il video e l'accusa degli Usa

Il Comando centrale degli Stati Uniti ha pubblicato un video, ripreso via drone, che mostra quelli che definisce "operativi di Hamas" intenti a saccheggiare un camion di aiuti nella Striscia di Gaza meridionale nella giornata di ieri.

In un post sui social l'ente afferma che il Centro di coordinamento civile-militare (Cmcc) guidato dagli Usa e localizzato in Israele, "ha osservato sospetti operativi di Hamas saccheggiare un camion di aiuti che viaggiava come parte di un convoglio umanitario che consegnava assistenza necessaria da partner internazionali ai palestinesi nel nord di Khan Younis" grazie all'impiego di un drone MQ-9 statunitense, utilizzato per monitorare il cessate il fuoco a Gaza. I sospetti hanno attaccato l'autista e rubato sia gli aiuti che lo stesso camion, e al momento non si hanno notizie riguardo allo stato dell'autista, si apprende dal comunicato.

L'esercito israeliano ha intanto reso noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Si è arrivati a questa determinazione una volta completato il processo di identificazione da parte dell'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, riporta il Times of Israel.