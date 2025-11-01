ou
ULTIME NOTIZIE

Pallanuoto, l'Ortigia cede all'Olympic Roma. Coach Piccardo: sapevamo delle difficoltà, la stagione è lunghissima

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Taranto lancio di sassi a due pullman: paura nella serata di Halloween

Taranto lancio di sassi a due pullman: paura nella serata di Halloween

Altro sud

Serata di Halloween con momenti di paura a Taranto, dove due autobus di Kyma Mobilità sono stati colpiti da sassi nel quartiere Paolo VI.
I vetri andati in frantumi hanno seminato il panico tra autisti e passeggeri, fortunatamente senza feriti.
Il sindacato aziendale Sinai parla di "ennesima notte di violenza e vandalismo contro i mezzi pubblici", ricordando di aver chiesto nei giorni scorsi misure preventive e controlli straordinari per evitare nuovi episodi.
"Ignoti teppisti hanno colpito con il lancio di pietre, mettendo in serio pericolo l'incolumità di autisti e cittadini", denuncia il Sinai, precisando che l'azienda aveva chiesto al Prefetto il rientro anticipato dei mezzi, richiesta respinta.
"È inaccettabile - sottolinea il sindacato - che chi lavora per garantire un servizio essenziale debba subire aggressioni o rischiare la vita". Il Sinai sollecita un piano di sicurezza concreto e controlli mirati, "prima che si verifichi un'altra tragedia".

Potrebbero Interessarti