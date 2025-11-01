Travolto mentre soccorre un automobilista, morto un 25enne a Bari

È di un morto e di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese.

La vittima, il 25enne Cosimo Magro, è stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà.

La persona rimasta ferita è un amico della vittima che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari. Il conducente dell'auto che li ha travolti si è fermato a prestare soccorso.