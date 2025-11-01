Pallanuoto, Ortigia con scarsa lucidità perde in casa 11-13 contro Olympic Roma

L’Ortigia manca l’appuntamento con la prima vittoria in casa: alla “Caldarella”, infatti, passa l’Olympic Roma, con il punteggio di 13-11. Un risultato che lascia più di un rammarico ai biancoverdi, perché, con un approccio diverso e maggiore lucidità in alcune fasi del match, sarebbe stato possibile un esito diverso. Il merito, però, è anche dell’Olympic, che ha giocato bene e mostrato un’ottima solidità difensiva e una buona organizzazione, contando anche sulle parate del solito De Michelis. L’Ortigia di oggi è sembrata più spenta e meno concentrata, meno rapida nel far girare il pallone e imprecisa in fase di conclusione, dove spesso ha sbattuto sulle braccia dei difensori romani.