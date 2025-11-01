Il Palermo festeggia i suoi 125 anni di storia dilagando con il Pescara ( 5 - 0)

Il Palermo festeggia nel migliore dei modi i suoi 125 anni di storia battendo 5-0 il Pescara grazie alla doppietta di Pierozzi (suo anche un assist) e i gol di Segre, Brunori e Diakité. Un successo che rilancia i rosanero che arrivavano da due sconfitte consecutive. Il Pescara, invece, era reduce da tre pareggi di fila.

Al 7' la prima occasione è per il Pescara con un colpo di testa di Di Nardo deviato in angolo da Joronen. I padroni di casa rispondono al 12' con una conclusione di Ranocchia sulla quale l'ex Desplanches si salva in Angolo. Al 16' Inzaghi perde Gomes per infortunio sostituito da Segre. Al 20' nuovamente insidioso il Pescara con l'uscita di Joronen che si scontra con Ceccaroni, la palla arriva a Caligava che si presenta da solo a porta vuota, provvidenziale il salvataggio di Augello. A 23' Palermo in vantaggio con un destro di Pierozzi, servito da Pohjanpalo, che si insacca nell'angolino bass. Inizia la ripresa e il Palermo raddoppia con un cross di Pierozzi e il colpo di testa vincente di Segre. Al 7' è il Pescara a rendersi pericoloso con una punizione di Caligara con Joronen che si salva in angolo. Al 10' dall'altra parte è Pohjanpalo a colpire in pieno il palo alla destra di Despanches. Al 13' il 3-0 con un destro di Pierozzi appostato nell'area piccola sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 27' il 4-0 con il primo gol stagionale del capitano Matteo Brunori che, su assist di Pohjanpalo, infila il pallone nell'angolino alla sinistra del portiere. A chiudere i conti al 37' ci pensa Diakité con un colpo di testa su assist di Vasic.