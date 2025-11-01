Il Catania perde due punti per una beffa: domani in campo Trapani e Siracusa

Il pallone è davvero beffardo. Ne sa qualcosa il Catania che al 'Pinto' di Caserta si è visto raggiungere dai padroni di casa al 98'. E tra l'altro con un calcio di rigore. Un'occasione d'oro per allungare sulla Salerniatana, ma i rossazzurri avrebbero meritato il succeso pieno. Niente drammi tra i ragazzi di Toscano per il 2 a 2. Di Di Tacchio e Donnarumma le marcature rossazzurre.

Domani in campo le altre due siciliane di C. Il Trapani fa visita al Crotone, mentre per il Siracusa c'è la trasferta di Giugliano che dovrà confermare o meno se gli azzurri di Turati sono usciti o meno dalla crisi. Il Siracusa dovrà cercare di ottenere il risultato pieno contro la formazione campana. Così il tecnico Ezio Capuano nel pre gara: “Domani affrontiamo una squadra che ha un’identità di gioco ben precisa e gioca un ottimo calcio, tante gare non meritavano di perderle. Sarà una partita molto difficile. Per noi però è una partita importantissima da vincere assolutamente. C’è grande rispetto per il Siracusa, ma noi non possiamo permetterci di sbagliare. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, del sostegno della nostra gente”.

CLASSIFICA: Catania, Salernitana 25 punti; Benevento 22; Monopoli 21; Cosenza 20; Casarano, Casertana 18; Atalanta U23, Crotone 17;

Altamura 15; Latina, Potenza 13; Cavese, Sorrento 12; Trapani 11;

Cerignola, Foggia, Picerno 10; Giugliano 9; Siracusa 6.Trapani 8 punti di penalizzazione