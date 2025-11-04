La raccolta differenziata negli ambienti di lavoro: perché è importante e come farla al meglio

La raccolta e gestione dei rifiuti è da tempo cambiata. Abbiamo compreso che non è possibile smaltirli come è stato fatto per lungo tempo in maniera incontrollata. Oggi il mondo dei rifiuti viaggia in un’ottica più sostenibile che guarda ad ogni scarto non come un rifiuto ma come qualcosa che può ancora continuare a vivere e dunque riciclabile.

È per questo che la raccolta differenziata è diventata fondamentale nella gestione dei rifiuti, una buona pratica che deve essere svolta non sono in ambito domestico ma anche aziendale. Negli ambienti lavorativi, come a casa, separare gli imballaggi e gli scarti permette di aumentare le quote della raccolta differenziata e vivere in maniera più sostenibile su larga scala.

Se da un lato i dipendenti vanno educati, dall’altro l’azienda deve dare loro i giusti mezzi e supporti per effettuarla in maniera corretta. Negli ambienti di lavoro, che siano aziende, uffici o industrie, per effettuare una buona raccolta differenziata è necessario organizzazione, gestione e comunicazione.

Come fare la differenza? In primis organizzando momenti di formazione in azienda favorendo una maggiore conoscenza delle pratiche da attuare e nello stesso tempo stimolando la consapevolezza dei lavoratori. Dall’altro è necessario installare in tutti gli ambienti sistemi di raccolta adeguati. Questo significa che a disposizione dei dipendenti devono esserci bidoni della spazzatura specifici per la raccolta differenziata.

Come evidenzia Rajapack, leader nel mondo dell’imballaggio e per le soluzioni per le aziende, i contenitori per la spazzatura sono la soluzione igienica, a norma, e rispettosa dell'ambiente, per una corretta gestione dei rifiuti. Mantenere l'ordine e la pulizia negli ambienti lavorativi è importantissimo sia a fini ambientali che per tutelare la salute dei lavoratori e degli operatori addetti al recupero.

Diverse le soluzioni tra le quali scegliere ma senza dubbio i cestini per raccolta differenziata a 3 scomparti sono quelli migliori per gli ambienti lavorativi. Questo sistema consente di separare i rifiuti, quelle riciclabili da quelli che non possono esserlo. La loro sistemazione dovrebbe essere effettuata in una zona accessibile a tutti e facilmente identificabile così che tutti i lavoratori possano procedere ad una suddivisione adeguata degli scarti.

La divisione della spazzatura deve avvenire nel modo corretto per ridurre al minimo l'impatto ambientale: una corretta separazione di umido, carta, plastica, alluminio, vetro e secco è fondamentale per poter riutilizzare e riciclare le risorse che altrimenti verrebbero sprecate e rimarrebbero solo un fattore di inquinamento.