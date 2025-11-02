Spara tra la folla e uccide un ragazzo di 16 anni a Capizzi, il paese sotto choc

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato anche il padre e il fratello del 20 enne, tutti con precedenti. Il presunto killer avrebbe sparato 3 colpi di pistola alla cieca su una folla di ragazzi e bambini colpendo il giovane. Il tutto è avvenuto in un piccolo centro di circa 2700 abitanti sui Nebrodi tra le province di Enna e Messina. Nella sparatoria è rimasta ferita un'altra persona che si trova ricoverata all'ospedale di Nicosia, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso la scena. Indagano i carabinieri della compagnia di Mistretta.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire movente e dinamica del fatto di sangue, che al momento appare come una vera e propria esecuzione, inspiegabile per una giovane vittima che, secondo i primi accertamenti, era uno studente del posto. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Enna.