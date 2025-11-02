ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, l'omaggio a Fatuzzo pure a San Salvatore

Puscher minorenne arrestato a Borgo Vecchio a Palermo

CronacaPalermo

I Carabinieri di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un ragazzo di 16 anni, accusato di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
I militari lo hanno sorpreso nella zona del Borgo Vecchio mentre cedeva delle dosi. Il 16enne, fermato con un controllo, è stato trovato in possesso di 19 dosi di crack nascoste negli slip, e della somma di 115 euro.
Il ragazzo, dopo la convalida dell'arresto, è stato portato in una comunità.

