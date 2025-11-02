Siracusa, si presenta il libro curato da Giovanni Di Stefano "Paolo Orsi. Cava d'Ispica. Paesaggio Siciliano"
La visita di Paolo Orsi a Cava d'Ispica in un libro sul paesaggio storico a cura dell'archeologo Giovanni Di Stefano, foto di Vincenzo Giampaolo, edizioni Le Fate. Il volume sarà presentato a Siracusa mercoledì 5 novembre, alle 17,30, al Museo archeologico regionale Paolo Orsi. Introdurrà l'evento culturale, il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carmelo Bennardo. Converserà con il curatore del volume, l'archeologa Angela Maria Manenti.