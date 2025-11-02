ou
Itf di tennis, Di Sarra vince la finale di Solarino

Siracusa, si presenta il libro curato da Giovanni Di Stefano "Paolo Orsi. Cava d'Ispica. Paesaggio Siciliano"

CulturaRagusaSiracusa

La visita di Paolo Orsi a Cava d'Ispica in un libro sul paesaggio storico a cura dell'archeologo Giovanni Di Stefano, foto di Vincenzo Giampaolo, edizioni Le Fate. Il volume sarà presentato a Siracusa mercoledì 5 novembre, alle 17,30, al Museo archeologico regionale Paolo Orsi. Introdurrà l'evento culturale, il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carmelo Bennardo. Converserà con il curatore del volume, l'archeologa Angela Maria Manenti.

