ULTIME NOTIZIE

Itf di tennis, Di Sarra vince la finale di Solarino

Sud, Lorefice (M5s): "Governo prenda atto dell'emergenza sicurezza "

PoliticaCataniaEnnaMessinaPalermo

"Due giovani vite spezzate in poche ore: un sedicenne nel Messinese e un diciottenne a Napoli, entrambi uccisi a colpi di arma da fuoco. Episodi che raccontano un Sud che si sveglia tra violenza, dolore e abbandono. Non è accettabile che nel 2025 si viva nella paura e nell'indifferenza di fronte a una vera e propria emergenza. Serve uno Stato presente, reale, capace di prevenire e proteggere, non solo di intervenire dopo le tragedie. Il Governo - che gli piaccia o meno- prenda atto che il Sud non può essere abbandonato a sé stesso: servono investimenti straordinari e urgenti, opportunità e una politica che restituisca fiducia ai giovani e vera sicurezza alle comunità". Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato.

