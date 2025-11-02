ou
Intimidazione a sindaco di Vicari, piena solidarietà di Cuffaro (Dc)

PoliticaPalermo

"A nome mio e di tutta la Democrazia Cristiana, esprimo piena e incondizionata solidarietà al sindaco di Vicari, Antonio Miceli, vittima di un vile atto intimidatorio".
Lo dichiara Totò Cuffaro segretario nazionale della DC.
"Il suo impegno, coraggioso e libero, è un esempio per tutti; una risorsa preziosissima per la comunità vicarese. Gravissimo il tentativo di intimorirlo e ostacolarlo - aggiunge -. Minacciare un sindaco vuol dire, inoltre, minacciare le istituzioni, vuol dire minacciare tutti quanti. Per questo, facciamo quadrato attorno a lui e gli diciamo di andare avanti, a testa alta".

