Energia rinnovabile di Comunità per 300 famiglie di Chiaramente Gulfi

Due comunità energetiche rinnovabili (Cer) produrranno e condivideranno energia da fonti rinnovabili a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) per 300 nuclei familiari, circa mille cittadini. I benefici previsti per la popolazione avranno una durata ventennale, con effetti concreti sul contenimento dei costi energetici e sul sostegno alle famiglie in condizione di povertà energetica. Le comunità energetiche rinnovabili consentono ai cittadini di autoprodurre e condividere energia elettrica da impianti fotovoltaici installati sul territorio comunale. Questo sistema genera un beneficio economico sia per i soci produttori che peri soci consumatori delle Cer, includendo anche le famiglie più vulnerabili. Il progetto nasce dal Comune con il supportotecnico di Regran, azienda ragusana specializzata nella realizzazione e gestione di Cer in tutta la Sicilia. Regran si è aggiudicata il bando "Uniamo le energie! Comunità energetiche al via!!" pubblicato lo scorso gennaio dall'amministrazione comunale. I lavori avranno una durata stimata di un anno e mezzo. L'iniziativa rappresenta una collaborazione interamente locale, pensata per costruire un modello energetico di lungo periodo, capace di garantire benefici economici e sociali duraturi all'interno della comunità chiaramontana. Le due Cer si estendono su tutto il territorio comunale, fino al confine con Comiso. In occasione della presentazione, il 6 novembre, i cittadini interessati e anche dei comuni limitrofi potranno conoscere maggiori dettagli sul progetto e le modalità di adesione. La presentazione ufficiale e la firma dell'accordo tra il sindaco Mario Cutello e il Ceo di Regran, Marco Anfuso, si terranno mercoledì prossimo alle 16:30 nel municipio di Chiaramonte Gulfi.