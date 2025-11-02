ou
ULTIME NOTIZIE

Cimiteri, superata la crisi dei Rotoli, sindaco Palermo: raddoppiamo i forni

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Energia rinnovabile di Comunità per 300 famiglie di Chiaramente Gulfi

Energia rinnovabile di Comunità per 300 famiglie di Chiaramente Gulfi

EconomiaRagusa

Due comunità energetiche rinnovabili (Cer) produrranno e condivideranno energia da fonti rinnovabili a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) per 300 nuclei familiari, circa mille cittadini. I benefici previsti per la popolazione avranno una durata ventennale, con effetti concreti sul contenimento dei costi energetici e sul sostegno alle famiglie in condizione di povertà energetica. Le comunità energetiche rinnovabili consentono ai cittadini di autoprodurre e condividere energia elettrica da impianti fotovoltaici installati sul territorio comunale. Questo sistema genera un beneficio economico sia per i soci produttori che peri soci consumatori delle Cer, includendo anche le famiglie più vulnerabili. Il progetto nasce dal Comune con il supportotecnico di Regran, azienda ragusana specializzata nella realizzazione e gestione di Cer in tutta la Sicilia. Regran si è aggiudicata il bando "Uniamo le energie! Comunità energetiche al via!!" pubblicato lo scorso gennaio dall'amministrazione comunale. I lavori avranno una durata stimata di un anno e mezzo. L'iniziativa rappresenta una collaborazione interamente locale, pensata per costruire un modello energetico di lungo periodo, capace di garantire benefici economici e sociali duraturi all'interno della comunità chiaramontana. Le due Cer si estendono su tutto il territorio comunale, fino al confine con Comiso. In occasione della presentazione, il 6 novembre, i cittadini interessati e anche dei comuni limitrofi potranno conoscere maggiori dettagli sul progetto e le modalità di adesione. La presentazione ufficiale e la firma dell'accordo tra il sindaco Mario Cutello e il Ceo di Regran, Marco Anfuso, si terranno mercoledì prossimo alle 16:30 nel municipio di Chiaramonte Gulfi.

Potrebbero Interessarti