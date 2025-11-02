ou
Cimiteri, superata la crisi dei Rotoli, sindaco Palermo: raddoppiamo i forni

Bufera su Andrea, pubblicate nuove mail inviate a Epstain

Fatti&Notizie

Emersi i contenuti di nuove email, pubblicate dal Guardian, scambiate dall'ex duca di York Andrea, con il finanziere americano Jeffrey Epstein nel 2010, un anno dopo il primo arresto di Epstein per sfruttamento di minorenni. Nelle email, cAndrea afferma di sperare d'incontrare Epstein nonostante le sue vicende giudiziarie. Queste rivelazioni investono anche l'ex moglie di Andrea, Sarah Ferguson e rischiano di minacciare la posizione delle loro figlie, Beatrice ed Eugenie. Esponenti democratici americani hanno chiesto una convocazione di Andrea al Congresso alla commissione che esamina gli 'Epstein files'.

