Assalto al treno in Gran Bretagna, 10 accoltellati, 9 in gravi condizioni

'Al momento non risultano italiani coinvolti e non è ancora sicuro quali siano i motivi dell'assalto', ha fatto sapere il ministro degli Esteri Tajani, dopo il sanguinoso attacco compiuto ieri sera su un treno passeggeri nel Cambridge shire, in cui sono state accoltellate almeno 10 persone, nove delle quali ferite gravemente. Resta per ora invariato il livello di allerta sulla minaccia terroristica nel Regno Unito, secondo il ministro della Difesa John Healey. Un testimone ha raccontato alla Bbc di aver inizialmente pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi ha visto la sua mano 'coperta di sangue'.