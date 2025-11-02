Spari da uno scooter, ucciso un diciottenne nel Napoletano

Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma dafuoco. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne - incensuratoe che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale.Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava inpiazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooterhanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo hacolpito. Soccorso, è morto appena arrivato nell' ospedale diCastellammare di Stabia.-