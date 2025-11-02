Cimiteri, superata la crisi dei Rotoli, sindaco Palermo: raddoppiamo i forni

"Come ogni anno giungiamo alla commemorazione dei defunti. I palermitani si affolleranno nei cimiteri. Noi vogliamo che in questa occasione possano trovare dei luoghi in cui ci si possa avvicinare alle sepolture di tutti. Non dimentichiamo come questa amministrazione ha trovato lo stato dei cimiteri, in particolare di quello dei Rotoli all'inizio della propria attività: 1500 bare insepolte. Un oltraggio alla diginità della morte e un oltraggio alle famiglie. Abbiamo superato quella crisi, ma tanti lavori sono in corso nei cimiteri palermitani.

Stiamo raddoppiando il forno crematorio, stiamo aumentando il numero delle sepolture sia ai Rotoli che a Santa Maria di Gesù.

Palermo guarderà anche a quella festa che tradizionalmente si accompagna alla commemorazione dei defunti, la cosiddetta Festa dei Morti. Voglio ricordare quanti non ci sono più e dichiararmi, anche a nome della città, vicino a tutti coloro che hanno perso un proprio caro o un proprio parente e in particolare a quelle famiglie che hanno perso giovani per mano violenta. Questa città non dimentica e non deve dimenticare". Lo dice, in un video postato su Instagram, il sindaco di Palermo,