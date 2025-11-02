La fortuna aiuta il Trapani che vince a Crotone in pieno Recupero: l'1 -2 arriva al 98'

La fortuna aiuta sempre gli audaci. E così è stato per il Trapani che al termine di una gara accorta, ha conquistato 3 punti pesanti sul campo di Crotone. I granata hanno chiuso il match in loro favore in pieno recupero. fissando il risultato finale sull' 1 - 2. La rete finale porta la filma di Grandolfo che insacca di testa. al 98'. Erano stati i padroni di casa a sbloccare il risultato al 17 ' con omez, mal agioia del vantaggio è durata solo un minuto. A Gomez ha risposto

Fischnaller vhe pareggia con un sinistro preciso. Il Crotone continua a spingere, sfiorando più volte il raddoppio con Maggio e lo stesso Gomez, ma manca di concretezza sotto porta. Nella ripresa Longo inserisce Piovanello, subito protagonista: crea pericoli, conquista corner e tiene in apprensione la difesa siciliana. Il Crotone reclama un rigore su Piovanello (non concesso dal VAR). E nel recupero arriva la beffa che porta la firma di Grandolfo.