Calcio di Eccellenza. Il Modica si aggiudica il derby con il Vittoria (1 a 0) al "Pietro Scollo" e vola in testa alla classifica

Il Modica ha “bagnato” con un successo, nel derby di Eccellenza con il Vittoria, il ristrutturato stadio di contrada Caitina intitolato al mitico “Zio Pietro”, padre putativo di centinaia di calciatori siciliani accuditi fino a quel pomeriggio del 2 marzo 2013, a Misterbianco, quando “Zio Pietro”, sulla panchina del Modica, si addormentò per sempre, a 93 anni.

E oggi, 2 novembre 2025, lo stadio “Pietro Scollo” ha riaperto, accogliendo almeno duemila persone per una delle partite più attese dell’intera stagione: il match tra Modica e Vittoria, appunto, vinto dai padroni di casa per una rete a zero grazie ad un colpo di testa del bomber Bonanno.

Gara spigolosa tra due compagini che hanno nel loro organico nomi di esperienza e di grande tecnica, un lusso per l’Eccellenza. Il Modica ha avuto la meglio segnando ad un quarto d’ora dalla fine, ma il Vittoria non ha demeritato. Anzi, ha avuto un paio di occasioni in più rispetto ai rossoblù locali. Il Modica, comunque, ha dato l’impressione di crederci fino alla fine, malgrado un paio di infortuni che avrebbero potuto condizionare il rendimento della squadra. Corrette le due tifoserie che sono da tempo gemellate.

La svolta al 75’ quando Bonanno, di testa, ha disegnato una traiettora imprendibile per il portiere vittoriese che, 5 minuti dopo, ha negato il secondo gol a Bonanno con un intervento strepitoso.

Con questa vittoria il Modica va in testa alla classifica insieme ad Avola e Messana.