Vittoria, pitbull uccide un cagnolino e ferisce una bambina di 10 anni

Paura al campetto Rodari di Vittoria, nella zona del Commissariato di Polizia, per un episodio che avrebbe potuto avere un esito drammatico. Un pitbull che si trovava all'interno del campetto ha aggredito un cagnolino uccidendolo. La padroncina del cagnolino si è mossa per salvarlo ma è stata ferita, per fortuna in maniera lieve, dal pitbull che è stato bloccato dal proprietario. La bambina è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria per verificare le sue condizioni. Sono intervenuti i vigili urbani e l'Ufficio veterinario dell'Asp. Il pitbull è stato riaffidato al proprietario nei cui confronti potrebbe scattare una sanzione amministrativa.

(Foto Franco Assenza)