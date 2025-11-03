Volley Modica, battuto il Galatone dell'ex Padura Diaz

Volley Avimec Modica 3

Green Volley Galatone 1

Parziali: 25/21, 25/18, 20/25, 25/23

Avimec Modica: Barretta 11, Bertozzi, Lugli 21, Putini 3, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 8, Garofolo 9, Mariano 2, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi

Green Volley Galatone: De Giorgi, Giuliani 18, Musardo 4, Padura Diaz 21, Kindgard 3, Passari, Colaci, Caciagli 6, Frage 14, Miraglia 3, Cremoni, Barone (L1), n.e. De Col, Muscatello (L2). All. Fabrizio Lichelli; Ass. Fabio Cozzetto

Arbitri: Andrea Bonomo di Roma e Giorgia Spinnicchia di Catania.

Primo successo casalingo della stagione per l'Avimec Modica che al “PalaRizza” batte in quattro set la Green Volley Galatone riscattando così pienamente il k0 al tie break subito all'esordio sul campo di Campobasso.

I “Galletti” per domare la resistenza del sestetto pugliese dell'ex Padura Diaz hanno impiegato 2h23' in cui hanno fatto vedere della buona pallavolo al numeroso pubblico presente sulle tribune del “PalaRizza”.