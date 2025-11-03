ou
Nascondeva hashish e 'fumo' in un frigo in garage: arrestato a Catania

CronacaCatania

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare droga, ma il deposito è stato scoperto dalla polizia che ha sequestrato 4,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish, e lo ha arrestato.
La scoperta è stata fatta nel rione Nesima di Catania da agenti delle Volanti della Questura e del nucleo cinofilo dopo che i cani 'Mau' e Ares' hanno fiutato qualcosa puntando l'ingresso di un garage.
ia ha rintracciato il proprietario, un 57enne che era nell'abitazione vicina in compagnia dell'anziana madre. Una volta aperto il box i cani poliziotto hanno puntato un frigorifero al cui interno sono stati trovati 305 involucri di marijuana e cinque panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chilogrammi. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 57enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Catania ha disposto che l'indagato venga trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.

