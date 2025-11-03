ou
Siracusa, passa in Consiglio la variazione di Bilancio per acquistare 10 bus a metano

Vittoria, arrestato 25enne: deve scontare 3 anni di reclusione

CronacaRagusa

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, arrestando un uomo di 25 anni, residente a Vittoria. L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato P.S. di Vittoria, in ottemperanza a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo è stato condannato in via definitiva per il reato di furto in abitazione, commesso in concorso a Ragusa nel febbraio del 2024.
Al momento dell’arresto, il 25enne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un altro procedimento penale in cui risulta indagato per il medesimo reato.
Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa per l’espiazione della pena definitiva, stabilita in 3 anni e 4 mesi di reclusione.

