Video di acrobazione con le moto rimosso dalla Polposte di Catania

Arobazie e manovre pericolose effettuate con le moto, talvolta anche prive di targa, riprese col cellulare e poi postate su una pagina di un social network seguita da migliaia di utenti, molti dei quali minorenni.

E' quanto scoperto dalla polizia durante un monitoraggio della rete.

Personale del Centro operativo sicurezza cibernetica di Catania è riuscito a identificare l'amministratore della pagina social, che ha provveduto a rimuovere i contenuti ritenuti inappropriati.

I video riprendevano condotte pericolose, come la circolazione con la ruota anteriore sollevata o addirittura in piedi sulla sella del motoveicolo, eseguite su strade urbane a elevata percorrenza a Catania, arrecando serio pericolo alla circolazione. La polizia stradale ha identificato alcuni di loro: sono tutti giovani catanesi che sono stati sanzionati per violazione di norme del Codice della strada. E' stato anche sequestrato un veicolo e su altri sono stati applicati dei fermi amministrativi.