Palermo, operazione interforze allo Zen1 e Zen 1

Attività interforze ad "alto impatto" da parte di Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nei quartieri "Zen 1" e "Zen 2" di Palermo.

Alla stregua di quanto realizzato nelle scorse settimane e sulla base dei positivi risultati e riscontri operativi ottenuti, l'intervento odierno rientra in un più ampio programma di controllo sistematico del territorio precipuamente volto alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, nonché al controllo di persone e veicoli in transito. Particolare attenzione è rivolta, a persone destinatariw di misure di prevenzione e di sicurezza, oltre che all'accertamento delle violazioni amministrative, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

I servizi, anche stavolta, sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti.