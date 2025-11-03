ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, passa in Consiglio la variazione di Bilancio per acquistare 10 bus a metano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Palermo, operazione interforze allo Zen1 e Zen 1

Palermo, operazione interforze allo Zen1 e Zen 1

CronacaPalermo

Attività interforze ad "alto impatto" da parte di Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, nei quartieri "Zen 1" e "Zen 2" di Palermo.
Alla stregua di quanto realizzato nelle scorse settimane e sulla base dei positivi risultati e riscontri operativi ottenuti, l'intervento odierno rientra in un più ampio programma di controllo sistematico del territorio precipuamente volto alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, nonché al controllo di persone e veicoli in transito. Particolare attenzione è rivolta, a persone destinatariw di misure di prevenzione e di sicurezza, oltre che all'accertamento delle violazioni amministrative, con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.
I servizi, anche stavolta, sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti.

Potrebbero Interessarti