Sit-in a Mondello, Raccampo: "Non intendevo negare esistenza della nafia"

"Vorrei chiarire il senso delle parole pronunciate durante il sit-in a Mondello. Non era mia intenzione negare l'esistenza della mafia, ma sottolineare che i personaggi che stanno creando tensioni e polemiche attorno alla vicenda dell'Italo-Belga non sono residenti del quartiere. Mondello non può essere giudicata sulla base di comportamenti che arrivano da fuori e che nulla hanno a che fare con la stragrande maggioranza di chi qui vive". Così in una nota Vincenzo Raccampo, consigliere della VII Circoscrizione del Comune di Palermo.

"Le mie parole, dette con troppa foga e trasporto, sono state interpretate in modo diverso da quanto volevo realmente esprimere - aggiunge -. Me ne assumo la responsabilità. Volevo difendere quella comunità fatta di lavoratori, famiglie e operatori economici che si impegnano ogni giorno per il territorio e che oggi si trovano a subire un'immagine distorta e penalizzante.

Ritengo inoltre che sulla situazione dell'Italo-Belga sia necessario fare luce tempestivamente, nel pieno rispetto della legalità e dei cittadini. È fondamentale che si chiariscano presto le responsabilità, per non lasciare spazio a sospetti o strumentalizzazioni che danneggiano tutto il quartiere. Pur non condividendo sempre il modo di fare politica di Ismaele La Vardera, riconosco che la lotta alla mafia non ha colori politici né appartenenze. Su questo dobbiamo essere tutti uniti. La mafia esiste e va combattuta con serietà e determinazione. Il mio impegno resta quello di garantire che Mondello venga tutelata e raccontata per ciò che è davvero: un quartiere con problemi reali ma animato anche da tante persone perbene che meritano ascolto, sicurezza e rispetto".