Siracusa, passa in Consiglio la variazione di Bilancio per acquistare 10 bus a metano

Evade dagli arresti domiciliari, 44enne denunciato a Siracusa

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un 44enne per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, dal mese di luglio sottoposto agli arresti domiciliari, venerdì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato presso l’abitazione.

