Gli trovano armi durante perquisizione: arrestato a Lentini

CronacaSiracusa

Venerdì i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa e della Compagnia di Augusta, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e da unità cinofile per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio a largo raggio di controllo del territorio condotto nel comune di Lentini, hanno arrestato un 63enne per detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione. Cinturata la città, i Carabinieri hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni che hanno consentito di procedere all’identificazione di oltre 30 persone e di rinvenire e sequestrare, due armi artigianali, munizionamento vario e due paia di targhe risultate provento di furti commessi a ottobre e novembre 2024 sempre in Lentini. Le armi artigianali, perfettamente funzionanti e corredate da munizionamento, sono state rinvenute e sequestrate nel corso di una perquisizione domiciliare esperita a casa di un 63enne. L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato tratto in arresto.

