Pugni a una paziente in un ambulatorio a Marsala, 35enne denunciato

I poliziotti del Commissariato di Marsala hanno denunciato un 35enne, autore di un'allarmante aggressione ai danni di una donna. E' accaduto in uno studio medico, in via Finocchiaro Aprile, dove l'indagato ha colpito con ripetuti pugni, senza alcun motivo, una paziente che si trovava nell'ambulatorio.

Decisivo l'intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato l'uomo, che peraltro, secondo quanto acquisito finora dagli inquirenti, neanche conosceva la vittima.

Il 35enne, dopo essere stato immobilizzato e identificato, è stato denunciato per lesioni personali. La donna è stata accompagnata con un'ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Marsala per le cure del caso