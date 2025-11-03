ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, passa in Consiglio la variazione di Bilancio per acquistare 10 bus a metano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Crollano pezzi di intonaco all'Einstein di Palermo: protestano studenti

Crollano pezzi di intonaco all'Einstein di Palermo: protestano studenti

CronacaPalermo

Protesta degli studenti del Liceo scientifico Albert Einstein, a Palermo. Hanno organizzato un blocco didattico dopo che il 31 ottobre scorso, durante la prima ricreazione, una parte dell'intonaco del soffitto del bagno del terzo piano è crollata. I locali erano chiusi.
"Disagi di questo tipo - scrivono in una nota gli studenti - sono purtroppo all'ordine del giorno, è inaccettabile dovere aspettare il rischio di una tragedia per vedere interventi concreti.
Chiediamo che la scuola venga finalmente messa in sicurezza e che siano garantite condizioni dignitose per tutti". Gli studenti contestano anche "la mancanza di attenzione da parte della dirigenza scolastica e delle istituzioni competenti. È evidente che siamo solo noi a preoccuparci delle condizioni della nostra scuola, non è una priorità per chi la gestisce. L'assenza di risposte chiare sulla sicurezza parlano da sole. Ci si ricorda di intervenire solo in occasione degli open day, ma non bastano soluzioni temporanee per risolvere problemi strutturali che durano da anni".

Potrebbero Interessarti