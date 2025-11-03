Imprese, Confindustria Catania lancia Business Accademy

Ha preso ufficialmente il via a Catania la Business Academy "Intraprendere, Innovare, Crescere insieme in Confindustria Catania", il nuovo progetto promosso dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile, in collaborazione con il Comitato Piccola Industria e il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il primo incontro tematico, ospitato da My English School (MYes), ha segnato l'avvio di un percorso che punta a rafforzare competenze e capacità di gestione e a favorire occasioni di scambio e collaborazione tra le imprese del territorio.

All'inaugurazione hanno partecipato cinquanta tra imprenditori e manager, mentre sono già settanta le imprese iscritte ai moduli formativi in calendario. Un dato che conferma l'interesse verso un'iniziativa che mette la crescita delle competenze al centro dello sviluppo d'impresa.

La Business Academy si articola in dieci appuntamenti, ciascuno dedicato a un'area chiave per la competitività aziendale: dal Business english al Digital management e alle applicazioni dell'intelligenza artificiale, dalle competenze manageriali all'intelligenza emotiva, passando per Personal branding, Team building, educazione finanziaria, pianificazione strategica e finanza agevolata.

"L'Academy - spiega Monica Luca, presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile - nasce come spazio di incontro e confronto tra imprenditori, dove la formazione diventa leva di crescita condivisa e di sviluppo competitivo. Confindustria Catania ha scelto di mettere la formazione in prima linea, riconoscendone il ruolo fondamentale nel sostenere il cambiamento e nel fornire alle imprese gli strumenti necessari per innovare e crescere. È un percorso dinamico e partecipato, che alterna momenti di approfondimento, role playing e attività di gruppo, con momenti conviviali pensati per dare continuità al dialogo e rafforzare le relazioni tra le imprese".