Siracusa, passa in Consiglio la variazione di Bilancio per acquistare 10 bus a metano

Con 17 sì, 5 no e un’astensione, il consiglio comunale di Siracusa ha approvato stamattina la proposta di variazione del bilancio 2025-2027, presentata da settore Economico finanziario per l’acquisto di 10 bus a metano da destinare al trasporto pubblico locale, unico punto all’orine del giorno. Con gli stessi numeri è stata approvata anche l’immediata esecutività del provvedimento chiesta in aula dagli uffici.

​La seduta, tuttavia, è stata aperta da un ricordo dell’ex sindaco Marco Fatuzzo, scomparso venerdì scorso. Hanno preso la parola Zappalà, Cavallaro, Bonafede e Paolo Romano. Alla fine degli interventi, il presidente, Alessandro Di Mauro, ha sospeso i lavori e ha invitato i consiglieri a recarsi nel salone “Paolo Borsellino” per accogliere il feretro che intanto stava per arrivare a Palazzo Vermexio per la camera ardente.

La discussione sulla variazione di bilancio è stata aperta dalla relazione del dirigente del settore Mobilità e trasporti, Santi Domina, che ha illustrato l’iter della proposta. Si tratta di un finanziamento regionale da 2,5 milioni di euro, derivanti da fondi europei, per l’acquisto di 10 bus a metano al quale il Comune era riuscito ad accedere e che erano stati iscritti a bilancio per il 2025. Lo scorso luglio, però, la Regione ha rimodulato la tempistica relativa alla somma, prevedendo di versare 750 mila euro subito e 1 milione 750 mila nel 2026. Da qui la variazione, integrata, però, dalla proposta di accensione di un mutuo di 250 mila euro per coprire l’intera spesa. La tipologia dei mezzi da acquistare è vincolata dalla destinazione prevista per l’accesso al finanziamento.

​Nella discussione sono intervenuti Bonafede, Cavallaro, Greco, De Simone, Vaccaro, Paolo Romano e Marino. La replica finale è stata dell’assessore alla Mobilità e trasporti Enzo Pantano.