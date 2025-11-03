ou
Turista tedesca soccorsa sulla Rocca di Cefalù: riporta trauma cranico

CronacaPalermo

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell'Aeronautica Militare sulla Rocca di Cefalù.
Nel pomeriggio, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto sulla Rocca di Cefalù per prestare soccorso a una turista tedesca di 75 anni che, a seguito di una rovinosa caduta, si è procurata un trauma cranico, una ferita alla testa, escoriazioni e contusioni in diverse parti del corpo.
L'allarme è stato lanciato dai compagni di escursione attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.
Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, che ha richiesto l'intervento dell'Aeronautica Militare, con la quale esiste un consolidato protocollo di collaborazione a livello nazionale.
Sul posto è intervenuto un elicottero dell'82^ Centro SAR del 15^ Stormo dell'Aeronautica Militare. Due tecnici di elisoccorso del CNSAS, imbarcati presso l'Aeroporto di Palermo Boccadifalco, insieme a un aerosoccorritore dell'Aeronautica Militare, sono stati calati con il verricello sul luogo dell'infortunio.
L'escursionista è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata con il verricello, quindi trasportata all'elisuperficie di Cefalù, dove ad attenderla vi era un'ambulanza del 118 per il successivo trasferimento all'ospedale di Cefalù. L'intervento si è concluso con esito positivo.

