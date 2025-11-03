Modica, illuminazione spenta in città e in alcune contrade: manutenzioni sotto accusa

Troppe zone della città e molte contrade con l'illuminazione pubblica spenta. La segnalazione arriva dal consigliere comunale della lista "Siamo Modica", Paolo Nigro (nella foto), che ha presentato una interrogazione alla sindaca e all'assessore alle Manutenzioni da discutere nel prossimo consiglio comunale. Nigro elenca tutte le criticità riscontrate segnalando agli amministratori le zone dove, da diversi mesi, si sono verificati dei disservizi per il malfunzionamento degli impianti di pubblica illuminazione sia nel centro urbano che nelle varie frazioni e contrade della Città : ingresso centro storico Via Modica Ragusa-C.so Umberto-Piazzale Falcone Borsellino; Via Dente, Via Occhipinti e zone limitrofe; Modica Alta: C.so Sicilia, Via Modica Gerratana, Via Gesù, Via Botta, Via Catagirasi, etc; Polo Commerciale, Viale della Costituzione, etc; Contrade: Violicci, Bosco, Catanzarello, Coste Pizzilli e zone rurali varie. Nigro, nella sua interrogazione, evidenzia che questi disservizi di fatto hanno determinato e determinano tutt'ora il venir meno delle condizioni minime di visibilità e di sicurezza sia per la viabilità che per i vari quartieri della Città.