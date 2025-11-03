ou
La CGIL di Ragusa rinnova la sua presenza online: nuovo portale

CronacaRagusa

Dopo un intenso lavoro di progettazione e sperimentazione, la CGIL di Ragusa presenta ufficialmente il nuovo portale www.cgilragusa.it, completamente rinnovato nella grafica, nei contenuti e nella struttura per offrire ai cittadini e agli iscritti un’esperienza di navigazione più semplice, intuitiva e interattiva. Il nuovo sito nasce con l’obiettivo di accorciare le distanze tra il sindacato e i lavoratori, offrendo un accesso diretto a informazioni, servizi e strumenti digitali. Un progetto che rientra in un più ampio percorso di innovazione digitale promosso dalla CGIL, volto a rendere la propria rete territoriale sempre più aperta, trasparente e facilmente fruibile. Attraverso il portale, sarà possibile consultare notizie aggiornate, approfondimenti sindacali, informazioni sui servizi del Patronato INCA e del CAAF, e accedere a una sezione dedicata alla prenotazione online dei principali servizi. Inoltre, grazie all’integrazione con l’app “Digita CGIL”, ogni utente potrà prenotare direttamente dal proprio smartphone prestazioni come: consulenze su pensioni, infortuni e invalidità; calcolo e verifica ISEE; dichiarazioni dei redditi; successioni e contratti di locazione; controllo delle buste paga e del TFR; assistenza per la corretta applicazione del contratto di lavoro. Un passo importante verso un sindacato digitale, accessibile e al servizio di tutti, che intende rispondere alle esigenze dei cittadini in modo sempre più rapido ed efficace.

