ou
ULTIME NOTIZIE

Convegno pubblico a Ragusa, “Un codice per una nuova Europa"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Vittoria, presunto spacciatore 15enne preso e denunciato dalla Polizia

Vittoria, presunto spacciatore 15enne preso e denunciato dalla Polizia

CronacaRagusa

Nella tarda serata di lunedì, in Via Garibaldi, a Vittoria, una volante del Commissariato di Polizia, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha incrociato un motoveicolo con a bordo due persone che, alla vista dell’autovettura di servizio, hanno bruscamente accelerato, tentando di far perdere le tracce. Il mezzo è stato inseguito e raggiunto, ma uno dei due, un giovane di 15 anni, ha tentato di nascondersi, accovacciandosi tra due autovetture parcheggiate; individuato, si è dato a precipitosa fuga a piedi, incurante delle ripetute intimazioni di alt da parte degli agenti i quali, poco dopo, lo hanno raggiunto. Durante la fuga, il giovane si è disfatto di un borsello, lanciandolo all’interno del cortile di un’abitazione, recuperato dagli agenti che hanno rinvenuto all’interno diversi involucri, contenenti complessivamente 160 grammi di hashish; inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di un tirapugni in metallo. Pertanto, il minore è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Potrebbero Interessarti