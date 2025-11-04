ou
Convegno pubblico a Ragusa, “Un codice per una nuova Europa"

Lo studente ucciso a Capizzi, la mamma dell'assassino: chiedo scusa

CronacaEnnaMessina

"Chiedo scusa, sono addolorata, non ho parole. Gli sono vicina come mamma".
Chiede perdono ai familiari di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso a Capizzi, parlando col Tg1, la madre di Giacomo Frasconà, esecutore materiale del delitto fermato dai carabinieri assieme al fratello Mario e al padre Antonio. Secondo la donna, il marito era andato al bar per prender il figlio e non per accompagnarlo nella spedizione punitiva, come invece gli contesta la Procura di Enna. "Mio marito secondo lei - aggiunge - portava un figlio a fare una strage? Secondo lei che padre è uno che porta un figlio a farsi trent'anni di carcere? Ma stiamo scherzando...".

