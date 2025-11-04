Modica, tre consiglieri comunali voltano le spalle alla sindaca e vanno all'opposizione

Tre consiglieri comunali di Modica, del gruppo "Voce Libera" hanno annunciato la decisione di non sostenere più l'amministrazione guidata dalla sindaca, Maria Monisteri. I tre consiglieri - Michelangelo Aurnia, Margherita Cascino e Giorgio Civello - dovrebbero ufficializzare il loro disimpegno nella prossima seduta del Consiglio comunale. Alla base della decisione ci sarebbero "il crescente disagio per le modalità di gestione amministrativa della Giunta, e la mancanza di dialogo e di condivisione nelle scelte strategiche. In questi mesi, abbiamo chiesto più volte un confronto che fosse realmente costruttivo e rispettoso delle diverse opinioni. Purtroppo, non è stato così”. Secondo i tre consiglieri, "il percorso politico-amministrativo intrapreso dall’attuale amministrazione non rispecchia i principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione che ci hanno sempre guidato”. La decisione di passare all’opposizione è arrivata dopo la riunione del centrodestra svoltasi lunedì sera. Voce Libera ha annunciato che svolgerà un ruolo di opposizione costruttiva, impegnandosi nel controllo dell’operato dell’Amministrazione e nella difesa degli interessi della comunità. Il gruppo ha sottolineato l’intenzione di svolgere un’opposizione ferma ma sempre orientata al bene comune.