Cinque Daspo a tifosi del Siracusa, accesero fumogeni allo stadio di Crotone

Cinque tifosi del Siracusa sono stati sottoposti a Daspo emesso dal questore di Crotone Renato Panvino in relazione all'incontro di calcio di Serie C girone C Crotone - Siracusa, disputata il 20 settembre scorso allo stadio Scida di Crotone. Durante la partita, all'interno della curva loro assegnata, alcuni tifosi siracusani, cercando di occultarsi per non farsi riconoscere, secondo l'accusa, in diversi momenti hanno acceso sei fumogeni sulle gradinate causando un pericolo per l'incolumità degli stessi tifosi siciliani, raccolti in uno spazio ristretto, oltre che degli operatori addetti al servizio di stewarding impiegati nel settore. La Digos di Crotone ha visionato i vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dell'impianto e, con la collaborazione dell'omologo Ufficio della Questura di Siracusa, ha identificato cinque tifosi siracusani resisi responsabili dell'accensione dei fumogeni, denunciandoli alla Procura della Repubblica. La Divisione Polizia anticrimine della Questura crotonese ha quindi curato la fase istruttoria della predisposizione delle misure, la cui durata è stata disposta per un periodo compreso tra uno e cinque anni, con la prescrizione per uno dell'obbligo della presentazione in Questura durante lo svolgimento delle competizioni sportive.