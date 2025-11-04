Fa la scorta di prodotti, denunciata ad Avola per un furto al market

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno denunciato una 25enne per tentato furto aggravato. Venerdì pomeriggio i Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un supermercato di via Matteotti, a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso una donna, di nazionalità romena e residente a Ragusa, con una considerevole quantità di prodotti alimentari, detersivi e prodotti per l’igiene personale occultati parte in una borsa e parte all’interno della giacca. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.