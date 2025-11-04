ou
ULTIME NOTIZIE

Convegno pubblico a Ragusa, “Un codice per una nuova Europa"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Fa la scorta di prodotti, denunciata ad Avola per un furto al market

Fa la scorta di prodotti, denunciata ad Avola per un furto al market

CronacaSiracusa

I Carabinieri della Stazione di Avola hanno denunciato una 25enne per tentato furto aggravato. Venerdì pomeriggio i Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un supermercato di via Matteotti, a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso una donna, di nazionalità romena e residente a Ragusa, con una considerevole quantità di prodotti alimentari, detersivi e prodotti per l’igiene personale occultati parte in una borsa e parte all’interno della giacca. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato.

Potrebbero Interessarti