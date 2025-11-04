Controlli a Ortigia e Borgata a Siracusa, un segnalato per uso di droga

Si sono conclusi nella tarda serata di ieri i controlli nel quartiere della Borgata e nel centro storico di Ortigia voluti fortemente dal Questore Roberto Pellicone, in occasione dei giorni festivi di Ognissanti e dei defunti, finalizzati a contrastare il degrado urbano e l’illegalità diffusa, mentre nella mattinata sono stati controllati i servizi resi ai turisti in Ortigia. Insieme agli agenti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa, alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno effettuato controlli su larga scala nelle vie e nelle piazze della Borgata e del centro storico, con il precipuo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepita dagli abitanti della zona. Verifiche e controlli sono stati operati, in particolare, negli esercizi commerciali aperti fino a tardi che vendono alcolici, frequentati da persone italiane e straniere che bivaccano inoperose. Nella mattinata sono stati controllati, insieme alla Polizia Municipale, 7 veicoli e altrettanti addetti ai servizi turistici. Per violazioni al codice della strada sono state elevate 12 sanzioni, 5 di queste a conduttori di ape – calessini. Nel corso dei controlli, nel complesso, sono state identificate 338 persone e controllati 116 mezzi. Infine, Agenti del Commissariato di Ortigia hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un siracusano di 43 anni per possesso di una modica quantità di marijuana. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida.