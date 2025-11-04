Modica, al Palacultura lectio magistralis sull'origine della specie nell'opera di Darwin

Una rara edizione del 1875 dell'opera di Charles Darwin sull'origine della specie, conservata a Modica, sarà al centro della Lectio Magistralis del professore Massimo Cultraro, Cnr Catania, Università di Palermo, in programma al Palazzo della cultura di Modica, Museo civico Franco Libero Belgiorno. L'appuntamento è in programma venerdì 7 novembre alle 17,30. La lectio magistralis riguarderà "La corrente evoluzionistica in Sicilia attraverso una rara edizione dell'opera di Darwin conservata a Modica".

Sono previsti gli interventi della sindaca di Modica, Maria Monisteri, dell'archeologo Giovanni Di Stefano, e del dirigente dell'Istituto Archimede di Modica, Rosolino Balistrieri.