Convegno pubblico a Ragusa, “Un codice per una nuova Europa"

Modica, al Palacultura lectio magistralis sull'origine della specie nell'opera di Darwin

Modica, al Palacultura lectio magistralis sull'origine della specie nell'opera di Darwin

CulturaRagusa

Una rara edizione del 1875 dell'opera di Charles Darwin sull'origine della specie, conservata a Modica, sarà al centro della Lectio Magistralis del professore Massimo Cultraro, Cnr Catania, Università di Palermo, in programma al Palazzo della cultura di Modica, Museo civico Franco Libero Belgiorno. L'appuntamento è in programma venerdì 7 novembre alle 17,30. La lectio magistralis riguarderà "La corrente evoluzionistica in Sicilia attraverso una rara edizione dell'opera di Darwin conservata a Modica".
Sono previsti gli interventi della sindaca di Modica, Maria Monisteri, dell'archeologo Giovanni Di Stefano, e del dirigente dell'Istituto Archimede di Modica, Rosolino Balistrieri.

