Morto ex Pm di Siracusa Roberto Pennisi

Morto a seguito di una malattia il magistrato antimafia Roberto Pennisi. Aveva 73 anni. E' deceduto la notte di domenica all'ospedale di Pescia (Pistoia) dove era ricoverato. Pennisi era malato da tempo. Originario di Acireale (Catania), dal 2000 si era stabilito a Montecatini Terme restandoci anche dopo esser andato in pensione. Roberto Pennisi è noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata e, a lungo, nella Direzione distrettuale antimafia e all'antiterrorismo. Aveva iniziato la carriera di magistrato nel 1978 a Siracusa Una delle pagine più note dellasua attività professionale riguarda la crisi di Sigonella dell'ottobre 1985 di cui si occupò da sostituto procuratore. Nel tempo, ha lavorato alle procure di Firenze, Reggio Calabria Livorno, prima di terminare la carriera alla Direzione nazionale antimafia. Il funerale è previsto oggi alle ore 15 nella chiesadi San Francesco a Montecatini Terme.